Массовая драка с битами и ножами произошла на Долгоозерной улице в Петербурге

Массовая драка произошла на Долгоозерной улице в Приморском районе Петербурга. В результате происшествия пострадали несколько человек, сообщает Peterburg2.ru.
Выяснилось, что восемь человек устроили потасовку примерно в 05:00. Из-за инцидента оказались повреждены машины. Также одному из участников воткнули нож в бедро, а другому пробили голову битой.
Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения в Московской области. Мужчина устроил хаотичную стрельбу в доме из-за драки, сообщало РИАМО.