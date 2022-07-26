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Массовая драка с битами и ножами произошла на Долгоозерной улице в Петербурге

Массовая драка с битами и ножами произошла на Долгоозерной улице в Петербурге
pxhere.com

Массовая драка произошла на Долгоозерной улице в Приморском районе Петербурга. В результате происшествия пострадали несколько человек, сообщает Peterburg2.ru

Выяснилось, что восемь человек устроили потасовку примерно в 05:00. Из-за инцидента оказались повреждены машины. Также одному из участников воткнули нож в бедро, а другому пробили голову битой. 

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения в Московской области. Мужчина устроил хаотичную стрельбу в доме из-за драки, сообщало РИАМО

драка петербург полиция
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