Масштабные учения НАТО с участием 3500 военных стартовали в Литве

«Во время учений продолжительностью две недели на полигоне… будут тренироваться военные из Литвы и девяти других стран НАТО и партнеров: Бельгии, Чехии, Германии, Нидерландов, Норвегии, Люксембурга, Великобритании, США и Австралии», — говорится в сообщении.