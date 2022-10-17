Масштабные учения НАТО с участием 3500 военных стартовали в Литве

В Литве сегодня стартуют крупнейшие для страны международные военные учения «Железный волк 2022-II», сообщает РИА Новости со ссылкой на командование литовской армии.
Международные маневры, которые организуют сухопутные силы литовской армии, начинаются в понедельник, 17 октября, на территории Литвы, вблизи границ Белоруссии. В учениях примут участие около 3,5 тысячи военнослужащих, в том числе боевая группа передовых сил НАТО, а также 700 единиц различной боевой техники.
«Во время учений продолжительностью две недели на полигоне… будут тренироваться военные из Литвы и девяти других стран НАТО и партнеров: Бельгии, Чехии, Германии, Нидерландов, Норвегии, Люксембурга, Великобритании, США и Австралии», — говорится в сообщении.
Отмечается, что одним из мест проведения учений выбран полигон «Пабраде», у восточной границы с Белоруссией.
Ранее сообщалось, что Литва продолжит обучение украинских военных и направит Киеву новое вооружение и зимнее обмундирование. Об этом объявил литовский министр обороны Арвидас Анушаускас.