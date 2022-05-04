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    Масштабная авария в Ровненской области Украины унесла жизни 16 человек

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Масштабная авария в Ровненской области Украины унесла жизни 16 человек

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    Pixabay /PublicDomainPictures

    Дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса, бензовоза и легкового автомобиля произошло в Ровненской области Украины. О трагедии сообщил губернатор региона Виталий Коваль.

    Авария была зафиксирована на трассе Киев — Чоп вблизи села Ситное. По предварительным данным, есть 16 погибших и 12 пострадавших. На месте происшествия продолжают работу бригады скорой помощи, патрульные экипажи и работники ГСЧС. 

    Пожар, возникший в результате аварии, ликвидирован. Движение по трассе плотностью перекрыто. Объезд осуществляется со стороны Ровно и Львова. Причины происшествия выясняются.

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