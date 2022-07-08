Медицинские специалисты считают, что массаж пальцев рук может помочь улучшить самочувствие. Как сообщает издание Yakutsk.ru, каждый палец отвечает за отдельный орган или систему.
Эксперты отмечают, что массаж большого пальца может помочь облегчить состояние пациентов, страдающих от проблем с сердечно-сосудистой системой. В частности он помогает людям с учащенным сердцебиением. Массаж указательного пальца же полезен для тех, кто испытывает проблемы с желудочно-кишечным трактом.
По словам специалистов, массаж пальцев рук помогает улучшить не только физическое, но и психическое здоровье. Они советуют пациентам, страдающим от депрессии, массировать безымянный палец.
Врачи подчеркивают, что злоупотреблять массажем пальцев не рекомендуется. Они советуют обратиться за медицинской помощью в случае возникновения проблем со здоровьем, чтобы вовремя начать лечение.