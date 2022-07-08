Массаж пальцев рук может помочь улучшить самочувствие

Эксперты отмечают, что массаж большого пальца может помочь облегчить состояние пациентов, страдающих от проблем с сердечно-сосудистой системой. В частности он помогает людям с учащенным сердцебиением. Массаж указательного пальца же полезен для тех, кто испытывает проблемы с желудочно-кишечным трактом.