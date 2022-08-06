Маслов: США не пойдут на развязывание ядерной войны с Китаем из-за Тайваня

Тайваньский кризис не станет причиной ядерной войны между Китаем и США, заявил врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов.
В комментарии для издания «Украина.ру» он отметил, что Вашингтон реально оценивает перспективы такого сценария, потому не пойдет на риск ради Тайваня. Китай, в свою очередь, также не заинтересован в «обнулении нынешней цивилизации», уверен Маслов.
«И американцы, и китайцы понимают, что это все-таки ядерная война и не выживет никто, это будет обнуление нынешней цивилизации. Максимум, на что могут пойти американцы, — всяческое стимулирование реальных военных действий в Тайваньском проливе, чтобы втянуть туда максимальное количество стран», — разъяснил собеседник журналистов.
Ранее Народно-освободительная армия Китая развернула масштабные учения, фактически блокировавшие Тайвань. Таким образом Пекин отреагировал на провокационный визит в Тайбэй спикера Палаты представителя США Нэнси Пелоси.