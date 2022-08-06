Маслов: США не пойдут на развязывание ядерной войны с Китаем из-за Тайваня

«И американцы, и китайцы понимают, что это все-таки ядерная война и не выживет никто, это будет обнуление нынешней цивилизации. Максимум, на что могут пойти американцы, — всяческое стимулирование реальных военных действий в Тайваньском проливе, чтобы втянуть туда максимальное количество стран», — разъяснил собеседник журналистов.