Новый маслосырзавод с акцентом на импортозамещение начал свою работу в Алтайском крае. Информацию о его открытии опубликовал в своем Telegram-канале Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) в хрониках «Сделано в России».
Предприятие уже на сегодняшний день вырабатывает 600 кг готовой продукции в сутки. В планах завода нарастить выпуск на пять тонн до конца лета и запустить производство сорта Гауда.
Кроме того, в Красноярске разработали облучатель, который в 1,5 раза увеличивает урожайность овощей. Исследования доказали, что выращенный под излучением салат содержит больше витаминов и обладает другим вкусом, передает «ФедералПресс».
Эксперты ЭИСИ занимаются региональной, федеральной и международной аналитикой. Среди их задач выделяется осмысление существующей гуманитарной инфраструктуры, политических и социальных институтов и практик, а также формирование понимания их устройства и развития.