Маски сброшены: на чем зарабатывали и куда сбежали продавшие народ украинские олигархи

«Мелитополь — небольшой город областного подчинения Запорожской области с населением 155 тысяч человек. Ставший мэром Мелитополя Иван Федоров быстро понял, где он может заработать куда большие деньги, чем на воровстве бюджетных средств. Он вошел в преступный сговор с «Правым сектором»* и предложил им финансирование. Он начал указывать преступникам на крупный бизнес, у которого есть активы. Пользуясь служебным положением, он прекрасно видел, у кого как идут дела. Он дал и возможность через военкомат получить базовые пункты. Это сотрудничество обернулось слезами тех людей, которых грабили и убивали», — отметил Рогов.