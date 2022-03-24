Маски сброшены: на чем зарабатывали и куда сбежали продавшие народ украинские олигархи

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Украинские олигархи массово бегут из страны, в частности,
одними из первых улетели бизнесмены из списка Forbes– миллиардеры Ринат Ахметов и
Виктор Пинчук. Заработав огромные средства на человеческих трагедиях и
конфликте в Донбассе, они спешно уехали из своего государства и скрылись на
лучших курортах мира, откуда призывают людей брать в руки оружие и «сражаться»
за выдуманные идеалы. О реальном отношении богатейших людей Украины к жителям —
в материале «Народных Новостей».
Олигархи всегда играли важную роль на Украине, контролируя
процесс управления страной и полностью взяв под контроль весь бизнес. Все
крупные сферы производства на Украине давно отданы в руки олигархата, который
разделился на конкурирующие группы в желании получить максимальную прибыль. Например,
основные активы Дмитрия Фирташа на Украине сосредоточены в нефтегазовой отрасли,
добывающей и химической промышленности, а почти вся энергетика и металлургия
подчинена Ринату Ахметову.
Имеющие буквально бесконтрольную власть украинские олигархи
получили возможность перераспределять ресурсы страны по собственному усмотрению.
Практически все отрасли Украины находятся в упадке, а населению не
хватает средств к существованию. Инфляция на Украине в прошлом году составила
10% и стала самой высокой за последние четыре года. В стране выросли цены
практически на все продукты, товары и услуги. При этом, Госстат Украины
сообщал, что сумма задолженности по выплате заработной платы составляла 3,57
млрд грн.
Украина стала наглядным примером общества неравных возможностей
и несправедливости, в котором небольшая группа людей обогащается за счет
других. А Майдан и последующие события еще больше сыграли на руку тем
бизнесменам, которые имели доступ к ресурсам и вовремя распределили их между
собой.
После «оранжевой революции» одна часть олигархов осталась в
лагере «проигравших», лишившись своих активов. При этом «победители» смогли
удвоить свои капиталы за счет начала конфликта на юго-востоке страны. Найти
лазейки и обосноваться в новой украинской реальности смогли известные
бизнесмены.
Самые богатые люди
Украины — кто они?
Самым известным олигархом Украины по праву считается Игорь
Коломойский. Он является вторым или третьим самым богатым человеком на Украине. Коломойский
был соучредителем «ПриватБанка» и его неформальной группы «Приват». Сферы
деятельности Коломойского включают ферросплавы, финансы, нефтепродукты, средства
массовой информации, металл, нефть и промышленность.
После 2014 года Коломойский спонсировал практически все
националистические организации и группировки, в том числе самые радикальные. Он
создал свою собственную «армию» – полк национальной защиты Днепропетровской
области. Также олигарх финансировал нацбаты и содержал личные
«добровольческие вооруженные формирования» – батальоны «Штурм» и «Днепр», на
которые ежемесячно тратил миллионы долларов.
Вторым крупным олигархом на Украине является Ринат Ахметов.
После 2014 года он получал выгоду от конфликта в Донбассе, дешево приобретая
донецкую сталь и вывозил ее через Мариуполь в Европу. Бизнесмен Ринат
Ахметов остается богатейшим украинцем с состоянием более 10,6 млрд долларов. Его самые
дорогостоящие активы — это «Метинвест» и ДТЭК.
Олигарх Дмитрий Фирташ после событий 2014-го года оказался
на стороне «проигравших». Основные активы Фирташа сосредоточены в нефтегазовой
отрасли, добывающей и химической промышленности. В холдинг Ostchem входят три
химзавода по выпуску азотных удобрений.
Бизнесмен Виктор Пинчук на себе ощутил все последствия краха
украинской экономики. Владелец крупных производств и медиагруппы StarLightMedia,
объединяющей телеканалы ICTV, СТБ, «Новий», ICTV, ОЦЕ, М1 и М2, предложил
собственный план по урегулированию ситуации в Донбассе и отношений Украины с
РФ, но после этого подвергся критике со стороны Киева.
Олигарх Борис Колесников также является ключевым
собственником «АПК-Инвест», которая занимается выращиванием зерновых культур и
переработкой мяса. Его компания — крупнейший производитель свинины на Украине.
Прибыль «АПК-Инвест» за 2020 год составила 372 млн грн.
Экс-президент Украины Петр Порошенко также является одним из
богатейших людей в стране. Основным активом Порошенко является корпорация
Roshen. В собственности экс-президента находятся также Международный инвестиционный
банк, машиностроительная корпорация «Богдан», медиа-бизнес, судостроительный
завод «Ленинская кузня». В сотрудничестве с Игорем Коломойским спонсировал
националистические батальоны, бесчинствующие в Донбассе.
Олигарх Андрей
Ставницер планировал стать мэром Одессы. Он был приближен к Владимиру Зеленскому, а также оказывал немалое влияние на кадровую политику Зеленского.
Бизнесмен Вадим Нестеренко является владельцем группы Ristone Holdings, в которую входят 14 компаний. В составе
холдинга есть животноводческие фермы, элеваторы. Чистая прибыль Ristone
Holdings за 2020 год, согласно международным стандартам отчетности, составила 11 млн долларов.
Александр Ярославский является основателем и президентом одной из крупнейших бизнес-групп
Украины — DCH. В
2016-м Ярославский приобрел Харьковский тракторный завод, в 2017-м —
железорудное предприятие и одну из ведущих страховых
компаний Украины INGO, в 2018-м — Днепровский металлургический завод.
Олигарх Арсен Аваков системно поддерживает «Украинский институт будущего», как часть команды
Зеленского, которая как раз и продвигает земельную реформу и «мирный процесс»
на Донбассе.
Кто из олигархов за
какую часть Украины отвечал?
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал «Народным Новостям», что Украина была разделена между олигархами буквально по
секторам. Так, за каждым бизнесменом негласно закреплялась определенная
область, город или регион страны. Зарабатывая огромные средства на отдельных
отраслях экономики, олигархи также и становились собственниками организаций в
конкретных местах.
«Например, на энергетике зарабатывал Ахметов и Коломойский, чуть меньше Пинчук и Фирташ. Облэнерго во многих регионах были представлены как собственность Ахметова. Фирташ зарабатывал на газораспределении по городам, все газовые сети были под ним. Коломойский и Пинчук также зарабатывали во всех регионах на финансовой сфере, на банках, на удушении населения высокими ставками кредитов», — рассказал Рогов.
О присутствии в регионах Украины отдельных олигархов знали
все, но сделать с этим ничего было нельзя. Рогов отметил, что Днепропетровск
являлся вотчиной Коломойского, также в городе было заметно присутствие Пинчука.
Подобная ситуация происходила и в других частях страны.
«Донбасс — это Ахметов и в меньшей степени Колесников и Фирташ. Харьковская область — это Ярославский и Аваков. Винницкая область — это Порошенко и Гройсман. Галиция — это Садовой, который и является мэром Львова. Каждый олигарх имел свою вотчину, где у него было доминирование даже в непрофильных для него сферах деятельности. Параллельно у каждого олигарха была своя отраслевая ниша, которая была представлена везде», — подчеркнул эксперт.
Выражение «Украина – от слова украсть» звучало из уст
практически каждого из олигархов. Бизнесмены долгие годы разворовывали страну,
а киевская власть покорно закрывала глаза на все преступления.
Как олигархи давят на
украинцев из-за «бугра»
Зарабатывая огромные средства, украинские олигархи
спонсировали националистические батальоны, которые совершали преступления в
Донбассе.
С началом российской спецоперации по денацификации Украины
практически все олигархи поспешили покинуть страну. Зная о всех своих
преступлениях, бизнесмены испугались за жизни и вылетели за границу первыми же
рейсами.
По предварительным данным, олигарх Ринат Ахметов покинул
Украину в конце января и отправился в Швейцарию. Бизнесмен Борис Колесников
утверждает, что находится на Украине, но при этом его самолет был замечен в
Чехии. По словам самого олигарха, самолет отправили туда на техническое
обслуживание.
Олигарх Игорь Абрамович спешно вылетел из Украины в Австрию,
его примеру последовал и бизнесмен Андрей Ставницер. Германию в качестве нового
места жительства выбрал олигарх Вадим Новинский.
Покинули страну практически все самые богатые ее люди. На
Украине остался Игорь Коломойский, но вовсе не из-за своего «патриотизма».
Бизнесмен не может выехать из Украины, иначе на него введут уголовное дело. Министерство
юстиции США обвинило его в коррупционном использовании своего времени на посту
губернатора Днепропетровска для личного обогащения.
Находясь за тысячи километров от Украины, олигархи
продолжают воздействовать на граждан своей страны. Так, от многих из них слышны
призывы к населению брать в руки оружие и идти на верную смерть. Делая подобные
заявления, бизнесмены не думают о жизнях простых людей, как не заботились об
этом и все восемь лет конфликта в Донбассе, спонсируя нацбатальоны.
Как и с чем покидали
страну украинские олигархи
Рогов рассказал, что
украинские олигархи прекрасно знали, что в ближайшее время режим Зеленского
готовится к нападению на республики Донбасса.
В планах Киева был удар по ДНР и ЛНР, а также нападение на
российские города, такие как Белгород и Ростов. Если бы Россия не начала
спецоперацию по денацификации Украины, то Киев перешел бы к наступательным
действиям.
«Я не сомневаюсь в том, что олигархи Ахметов и Пинчук прекрасно знали, что планируется удар по российским городам, таким как Белгород и Ростов, а также нападение на Крым. Все это долго готовилось, но Россия предотвратила нападение, начав спецоперацию. Поэтому украинские олигархи высшей лиги начали уезжать еще с конца января – начала февраля. Все они покидали страну на своих бизнес-джетах или чартерными рейсами», — отметил Рогов.
Эксперт подчеркнул, что пиковая ситуация наблюдалась в 10-х
числах февраля, за две недели до начала спецоперации. В эти дни рекордное число
самолетов отправило украинских олигархов за границу. Политолог напомнил, что
самолеты Рината Ахметова и Бориса Колесникова улетели из страны в один день.
«Когда олигархи перевозили активы и семьи, их самолеты летали туда-сюда. Время от времени олигархи появлялись на Украине, чтобы показать, что они присутствуют на Украине. Ахметов буквально перед началом спецоперации приезжал в Мариуполь и изображал картинку, что готов всех поддержать. Но на самом деле из Украины вылетали перегруженные частные борты», — подчеркнул Рогов.
Политолог отметил, что практически все самые богатые люди
покинули Украину. Выехал из страны бы и бизнесмен Игорь Коломойский, но
Министерство юстиции США завело на него уголовное дело.
«Коломойский прекрасно понимает, что, появившись в одной из зарубежных стран, он сразу будет схвачен и передан американцам, у которых к нему масса вопросов по отмыванию капитала и потери управляемости. Было слишком много денег, которые шли не через них, в отличие от Ахметова и Пинчука», — рассказал политолог.
Часть олигархов срочно покидала страну даже на собственных
автомобилях. Так, например, братья Суркисы были замечены в общих колоннах на
Западной Украине.
Украинская элита
зарабатывала на убийствах в Донбассе
Украинские олигархи заработали большую часть своих средств
благодаря поддержке боевых действий в Донбассе и обогащались на убийствах
собственного народа. Рогов напомнил, что до 2014 года бизнесмены зарабатывали
на мире, а после — начали зарабатывать на войне. Олигархи поняли, что на
конфликте можно получить сверхприбыль, которая будет в сотни раз больше, чем от
простого ведения бизнеса.
«Достаточно посмотреть на такие варианты, как схема “Ротердам +”, когда уголь из Донбасса перепродавался через структуры олигархов и привозился на Украину под видом топлива из ЮАР и США. При этом, цена увеличивалась в несколько раз. О такой прибыли олигархи не могли и мечтать до начала конфликта. Естественно, была и прибыль от военных заказов. Предприятия Ахметова, Коломойского, Пинчука и прочих олигархов зарабатывали миллиарды долларов на военных заказах, которые выполнялись по завышенным ценам», — рассказал Рогов.
Еще одной схемой мошенничества в среде олигархов стала
продажа российского газа, который выдавался за реверсный. То есть изначальный
потребитель, получив в собственность газ, поставляет его в обратном направлении.
По словам Рогова, бизнесмены выставляли по документам газ из РФ за поставленный
из-за рубежа, зарабатывая на его продаже миллионы долларов.
Где же Зеленский?
Первая десятка украинских олигархов покинула спешно страну и,
как отметил Владимир Рогов, не планирует возвращаться обратно. При этом,
«главный олигарх» Украины Владимир Зеленский также спешно вывез семью из
Украины и делает вид, что находится в стране, на самом деле — за
рубежом, уверен Рогов.
«Олигарх Зеленский имеет только на одном счете в американском банке свыше миллиарда долларов. А таких счетов у него десятки. Он вывез свою семью из страны и снимает ролики якобы из Киева. Но всем прекрасно видно, что это монтаж и наложенная картинка. Я уверен, что в Киеве он не находится уже давно», — рассказал Рогов.
По словам политолога, кадры, которые тиражируют по всей
стране, на которых Зеленский гуляет по Киеву, могут быть просто постановочными.
В этом ему мог оказать поддержку британский и американский спецназ, отметил
эксперт. Но при этом, встречи с руководством Польши и Словении, вероятнее
всего, проводились в Варшаве.
«Два первых лица Польши принимали участие во встрече, которая по официальной версии была в Киеве. Для чего Польше отправлять свое руководство в практически полностью блокированный армией освобождения город? Они там просто не были, никакого воздушного коридора им бы никто не дал, а с другой стороны, ехать несколько сотен километров по линии боевого соприкосновения, это подвергать себя смертельной опасности», — отметил политолог.
Рогов подчеркнул, что Зеленский ежедневно зарабатывает
несколько десятков миллионов долларов, за счет помощи западного мира и
колоссальных разниц в госзакупках, которые никем не контролируются. Эксперт
отметил, что Зеленский получает максимальную выгоду из происходящего, поэтому
не планирует останавливать кровопролитие собственных граждан.
Политолог отметил, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак в начале января в срочном порядке купил себе элитную квартиру в Лондоне на
берегу Темзы, переплатив за нее несколько миллионов фунтов стерлингов,
подчеркнул политолог. Все эти факты указывают на то, что готовилась военная
агрессия, и у олигархов было понимание, что после этого надо будет бежать.
«Эти люди никогда с народом не были, они всегда грабили людей. Но после 2014-го года начали еще и убивать их, прекрасно понимая, что зарабатывают на них. Зарабатывать на уничтожении своей страны — это формула успеха украинской олигархии все 30 лет», — заявил Рогов.
Финансирование
националистических батальонов
Украинские олигархи открыто на протяжении восьми лет
занимались финансированием карательных батальонов. Бизнесмены из собственного
кармана оплачивали все преступления, которые совершали члены «Правого сектора» (запрещена в РФ), «Азова»* (против членов организации в России возбуждены
уголовные дела). Члены батальонов грабили людей и делились «прибыль» со своими
«инвесторами», отметил Рогов.
«Каждый из олигархов не полностью контролировал карательные батальоны. Их члены не во всем отчитывались условному Коломойскому, Пинчуку, Ахметову», — подчеркнул Рогов.
Наглядным примером преступлений, которые совершали
украинские олигархи, стало событие в Мелитополе. Политолог рассказал, что мэр
Мелитополя, пытаясь заработать как можно больше денег, вступил в преступный
сговор с «Правым сектором»*, тем самым увеличив число преступлений и убийств в
родном городе.
«Мелитополь — небольшой город областного подчинения Запорожской области с населением 155 тысяч человек. Ставший мэром Мелитополя Иван Федоров быстро понял, где он может заработать куда большие деньги, чем на воровстве бюджетных средств. Он вошел в преступный сговор с «Правым сектором»* и предложил им финансирование. Он начал указывать преступникам на крупный бизнес, у которого есть активы. Пользуясь служебным положением, он прекрасно видел, у кого как идут дела. Он дал и возможность через военкомат получить базовые пункты. Это сотрудничество обернулось слезами тех людей, которых грабили и убивали», — отметил Рогов.
Политолог рассказал, что получая финансирование от мэра
«Правый сектор»* начал убивать и грабить людей на Донбассе. Рогов отметил, что
олигархи по всей стране совершали серьезные преступления ради собственной
наживы.
Олигархам наплевать
на народ Украины
Украинские олигархи живут по принципу «Проблемы индейцев
шерифа не волнуют», уверен Рогов. Политолог отметил, что народ для олигархов был именно теми «индейцами», у которых можно забирать
землю и активы. Правила Дикого Запада на Украине царили с момента обретения
независимости, но с каждым годом только усиливались, рассказал специалист.
«Никто из олигархов не думал о поддержке и развитии Украины как государства. Все выкачивали средства, прекрасно понимая, что лавочка скоро закроется. Это яркое подтверждение тому, что каждый год процент инвестиций в основные фонды сокращался в разы. Украина по вложениям была намного ниже, чем Конго. Если не делать вложения, то вся инфраструктура жизнеобеспечения городов рушится быстро. Олигархи прекрасно понимали, что времени у них немного», — объяснил эксперт.
Олигархи вновь и вновь наступают на одни и те же грабли,
оказывая помощь националистам, после чего теряют большую часть средств. В
попытках заработать как можно больше у бизнесменов пропала всякая человечность,
а осталось лишь желание быстрой наживы, которое может обернуться катастрофой
для них самих, подытожил Рогов.