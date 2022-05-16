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    «Маски сброшены»: меткая фраза Захаровой о реальной ситуации в Европе вызвала фурор в Сети

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    «Маски сброшены»: меткая фраза Захаровой о реальной ситуации в Европе вызвала фурор в Сети

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    Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию с арестом депутата ЕП Татьяны Жданок в Латвии за участие в митинге против сноса памятника Освободителям Риги. По мнению дипломата, такой шаг властей Латвии демонстрирует реальное отношение Запада к тем людям, кто не разделяет его взгляды.

    Полиция задержала в Риге депутата Европарламента, лидера «Русского союза Латвии» Татьяну Жданок за участие в митинге против сноса памятника Освободителям.

    Виктор Лисицын/Global Look Press
    Виктор Лисицын/Global Look Press

    Напомним, что сейм Латвии ранее принял закон об остановке действия пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам в стране, что позволит произвести демонтаж памятника Освободителям Риги.

    Полиция закрыла доступ к монументу, а также убрала возложенные к памятнику цветы с помощью бульдозера. После этого парламент Латвии разрешил снос памятника.

    Комментируя ситуацию с арестом лидера «Русского союза Латвии» Татьяны Жданок за участие в акции протеста против сноса монумента, Захарова обличила неонацизм в Европе. Дипломат опубликовала фотографию Жданок в полицейском участке.

    Виктор Лисицын/Global Look Press
    Виктор Лисицын/Global Look Press

    «Вот так выглядит неонацизм по-европейски», — написала Захарова, добавив, что именно таким образом Европа боролась с противниками фашизма в середине XX века.

    Со словами Захаровой согласились многие россияне. В комментариях к посту дипломата пользователи Сети высказали свое мнение об идее сноса памятника советским воинам в Риге, а также о задержании Жданок.

    Виктор Лисицын/Global Look Press
    Виктор Лисицын/Global Look Press

    «Свобода в демократической стране наглядно»; 
    «Смелая женщина! Восхищен ее терпением!»; 
    «Пусть им стыдно будет!»; 
    «Депутат Европарламента? Ничего себе! Что уж говорить об обычных людях, имеющих собственное мнение на происходящее»; 
    «Демократия по-латвийски…»;
    «Маски сброшены, все тайное стало явным», — отреагировали на ситуацию россияне.

    Стоит напомнить, что события вокруг монумента начали развиваться, начиная с 9 мая. Власти Латвии сделали все возможное, чтобы празднование Дня Победы 9 мая в республике не состоялось. Но народ страны засыпал цветами мемориал советским войнам.

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