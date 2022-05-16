«Маски сброшены»: меткая фраза Захаровой о реальной ситуации в Европе вызвала фурор в Сети

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию с арестом депутата ЕП Татьяны Жданок в Латвии за участие в митинге против сноса памятника Освободителям Риги. По мнению дипломата, такой шаг властей Латвии демонстрирует реальное отношение Запада к тем людям, кто не разделяет его взгляды.