Маска из салфетки и яйца: как очистить лицо в домашних условиях

Чтобы кожа лица оставалась здоровой и подтянутой, за ней нужно постоянно ухаживать. До 25 лет большую часть работы делал молодой организм, но со временем процессы регенерации и выработки коллагена замедляются. Без помощи кожа начинает быстро терять упругость и стареть. Не менее важно очищать лицо от остатков косметики и уличной пыли. Маска из салфетки и яйца справится с задачей на ура.

Эта эффективная бьюти-процедура действует по принципу магазинной маски-пленки. Разница лишь в том, что вместо жидкого быстрозастывающего средства мы используем тонкую бумагу. Редакция «Со вкусом» предлагает вам один из самых простых способов очистки лица в домашних условиях с помощью маски всего из двух натуральных компонентов.

Как приготовить маску из салфетки и яйца

Если вы сейчас подумали, зачем делать такую маску, если можно купить уже готовую в магазине, то вот вам несколько убедительных аргументов:

Экономия. Согласитесь, качественная косметика сегодня влетит вам в копеечку. А покупать что попало — себе дороже! Эффективность. Магазинные пленки достаточно тонкие и легко рвутся. Если вы потянете слишком резко и повредите ее целостность, рискуете остаться без ожидаемого результата. Бумага же более прочная, поэтому лучше очистит кожу. Натуральность. Тут всё очевидно. А вот в покупной косметики может крыться много секретов. Доступность. Составляющие домашней маски вы, скорее всего, всегда найдете на кухне.

Подготовка к процедуре

Сначала приготовьте всё необходимое. В качестве основы можете использовать как одноразовые платки, так и обычные салфетки, бумажные полотенца, подойдет даже туалетная бумага. Второй компонент — яйцо.

Перед процедурой обязательно нужно протереть лицо мицеллярной водой или другим очищающим средством. Если этого не сделать, вместо чистых пор вы получите еще более забитые. После этого пройдитесь по коже ватным диском с тоником. Чтобы повысить эффективность маски, можете использовать скраб.

Как использовать маску

Разделите яйцо на белок и желток. Взбейте их в отдельных мисках. На этом этапе вы можете усовершенствовать свою маску. Например, если вам нужно убрать пигментные пятна, добавьте в белок немного лимонного сока. А активированный уголь поможет провести более глубокую чистку.

С помощью силиконовой кисточки нанесите взбитый белок на лицо. Зону вокруг глаз и бровей обходите стороной. И не приближайтесь слишком близко к линии роста волос. Потом придется долго очищать их от остатков маски.

Приклейте салфетку на все смазанные места. Ее можно заранее нарезать или разрывать уже на лице.

Нанесите немного белка сверху, чтобы бумага хорошо прилипла. Но не переборщите, ваша задача лишь зафиксировать ее. Оставьте на 10–15 минут, чтобы маска высохла.

Аккуратно снимите салфетку, придерживая кожу рукой, чтобы она не растягивалась. Если у вас жирный тип кожи, вы можете остановиться на этом этапе и просто умыться. Белок слегка подсушит и подтянет лицо. Если же у вас комбинированная или сухая кожа, нанесите на нее слой желтка и оставьте на 5 минут. Он здорово ее напитает.

Проводить процедуру следует 1–2 раза в неделю вечером. После очищения ваша кожа становится нежной и гладкой, как у малыша, значительно уменьшается количество черных точек, а поры сужаются. Завершить уход можно ночным кремом или дополнить питательной маской. Достойный результат всего за 30 минут. И маска из салфетки стоит копейки!

