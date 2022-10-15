Маск заявил о способности РФ ликвидировать США и Европу за полчаса

Американский бизнесмен, миллиардер Илон Маск заявил, что Россия способна ликвидировать Соединенные Штаты и Европу ядерным ударом за полчаса. Соответствующий пост появился в его микроблоге.
«Россия способна полностью уничтожить США и Европу ядерным ударом менее чем за полчаса. И наоборот. Удивительно, как много людей не знают об этом», — написал Маск в своем Twitter.
Маск уточнил, что применение данного вида оружия стало бы безумием, однако таким же безумием является «довести себя до такой ситуации».
Отметим, недавно Маск опубликовал план по мирному урегулированию ситуации на Украине. Там он подчеркнул, что Крым должен остаться в составе России, «как это было с 1783 года», а водоснабжение полуострова необходимо гарантировать.