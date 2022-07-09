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Машины в России дешевеют. Средневзвешенная цена нового автомобиля за два месяца упала на 15%

Машины в России дешевеют. Средневзвешенная цена нового автомобиля за два месяца упала на 15%

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В России начала снижаться средневзвешенная цена нового автомобиля. Если в марте она достигла пика в 2,807 млн рублей, то уже в мае упала до 2,38 млн рублей. 


Таким образом, показатель за два месяца снизился на весьма существенные 15%. При этом, к примеру, в январе он всё равно составлял 2,095 млн рублей, то есть был ощутимо ниже майского показателя.  

Снижение цен обусловлено сразу несколькими факторами. Это и укрепление курса рубля, и запрет на поставки премиальных автомобилей. К сожалению, в годовом выражении данные источник не приводит.  

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