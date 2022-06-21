«Машины-убийцы» будут спасать жизни. АвтоВАЗ приступил к выполнению госзаказа для российских медиков

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АвтоВАЗ приступил к выполнению госзаказа на поставку автомобилей Lada Granta в упрощенной комплектации Classic ’22 для медицинских учреждений России. Об этом сообщил инсайдерский паблик Avtograd News.





АвтоВАЗ приступил к выполнению госзаказа на поставку автомобилей Lada Granta Classic’22 для нужд медицинских учреждений России. На площадке отгрузки завода сегодня начали формировать так называемые “карты” с большим количеством готовых к отправке заказчикам автомобилей, с нанесeнными соответствующими символами и логотипами, все машины это седан в белом цвете. Точный объeм поставки не уточняется.

Avtograd News

Продажи «упрощенной» Lada Granta начались в прошлый четверг, 16 июня. Седан предлагается по цене от 678 300 рублей, лифтбэк – 698 300 рублей, а универсал – 705 300 рублей без учета возможной скидки за «Трейд-ин» и участие в кредитной программе Lada Finance в размере 20 000 рублей (акции не суммируются).





Комплектация Classic ’22 оказалась на 103 200 рублей дешевле аналогичного исполнения предыдущего модельного года. Разница в цене при этом обусловлена понижением экологического класса двигателя (с «Евро-5» до «Евро-2») и отказом от целого ряда привычных опций: единственной подушки безопасности, систем ABS, ESC и ESP, блока «ЭРА-ГЛОНАСС», преднатяжителей ремней безопасности и иммобилайзера. Такая Granta оснащаются адаптированным для работы на 92-м бензине 1,6-литровым двигателем ВАЗ-11182 мощностью 90 л.с., который оказался довольно экономичным.

Напомним, известный автоблогер высказался о новой Lada Granta Classic’22, заявив, что такие машины нельзя выпускать. Он подтвердил высказывание председателя «Движения автомобилистов России» Виктора Похмелкина, который назвал упрощённую Lada Granta «машиной-убийцей».