Машины ГИБДД оснастят системами распознавания лиц и автоматической фотовидеофиксации автомобилей

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Патрульные машины Госавтоинспекции вскоре могут оснастить системами распознавания лиц и не только.





В ведомстве объяснили, что такие системы дадут возможность инспекторам лучше справляться с их задачами.

Интеллектуальное техническое оборудование патрульного автомобиля Госавтоинспекции ближайшего будущего даст возможность инспектору ДПС в ходе патрулирования выявлять нарушение правил дорожного движения транспортных средств как встречного так и попутного направления, скоростного режима, автоматически распознавать государственные регистрационные знаки, выявлять разыскиваемые автомобили, информировать автоинспектора о грубых нарушениях, проводить автоматическую фотовидеофиксацию, в том числе транспортных средств с иностранными регистрационными знаками, распознавать лица участников дорожного движения

Тестирование таких систем в машинах ГИБДД в Москве и области, а также в Санкт-Петербурге начнётся уже на этой неделе. Необходимые датчики и камеры будут интегрированы в светосигнальные балки патрульных автомобилей. Информации о том, когда такие системы могут массово появиться в машинах ГИБДД, пока нет. При этом немаловажным аспектом является то, что это полностью отечественная разработка на основе российских комплектующих.