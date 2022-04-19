«Ъ»: машины экокласса «Евро-0» могут временно разрешить производить в России

Информация об этом содержится в проекте постановления правительства о «правилах оценки соответствия колесных транспортных средств, выпускаемых в особый период». В тексте упоминается о смягчении требований к выпускаемым машинам с 1 апреля до 31 декабря текущего года. В настоящее время документ проходит финальные правки.