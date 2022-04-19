«Ъ»: машины экокласса «Евро-0» могут временно разрешить производить в России

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Автомобили всех экологических классов, включая «Евро-0», могут разрешить выпускать в России до конца 2022 года, передает газета «Коммерсантъ».
Информация об этом содержится в проекте постановления правительства о «правилах оценки соответствия колесных транспортных средств, выпускаемых в особый период». В тексте упоминается о смягчении требований к выпускаемым машинам с 1 апреля до 31 декабря текущего года. В настоящее время документ проходит финальные правки.
Такая мера обусловлена приостановкой поставок из-за границы электронных блоков управления. Вместе с этим власти не отказываются от катализаторов и иных компонентов, которые позволяют снизить вред экологии.
Согласно сведениям газеты, концерны уже собрали несколько тысяч машин с низкими экологическими классами. В конце марта сообщалось, что «КамАЗ» из-за дефицита компонентов будет предлагать дилерам фуры с двигателями экокласса «Евро-2», который сейчас нельзя поставить на учет из-за большого объема выбросов. Нынешнее законодательство разрешает использовать машины, соответствующие нормам «Евро-5».
Компания Renault ранее запатентовала в России свой седан Taliant. Впервые машину показали весной прошлого года в Турции.