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Машина такси с пассажирами перевернулась после ДТП в Иркутске

Машина такси с пассажирами перевернулась после ДТП в Иркутске
pxhere.com

Два пассажира такси пострадали в ДТП на выезде из Иркутска. Авария произошла на пересечении Качугского и Александровского трактов, рассказали представители областного ГУ МВД России.

По информации полицейских, водитель автомобиля такси марки Volkswagen при повороте с второстепенной дороги на главную, нарушив правила дорожного движения, не предоставил преимущество в движении машине Toyota.

В результате два пассажира такси получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших доставили в больницу, где им оказали необходимую помощь.

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