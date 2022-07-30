Машина такси с пассажирами перевернулась после ДТП в Иркутске

В результате два пассажира такси получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших доставили в больницу, где им оказали необходимую помощь.

По информации полицейских, водитель автомобиля такси марки Volkswagen при повороте с второстепенной дороги на главную, нарушив правила дорожного движения, не предоставил преимущество в движении машине Toyota.

Два пассажира такси пострадали в ДТП на выезде из Иркутска. Авария произошла на пересечении Качугского и Александровского трактов, рассказали представители областного ГУ МВД России.