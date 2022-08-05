Марьям Тилляева дала интервью Ляйсан Утяшевой: о буллинге в швейцарской школе и Амиране Сардарове

Ляйсан Утяшева и Марьям Тилляева

Внучка первого президента Узбекистана и блогер Марьям Тилляева стала героиней нового выпуска YouTube-шоу Ляйсан Утяшевой “Дерзкая готовка”. В интервью Марьям рассказала о расставании с Амираном Сардаровым и буллинге, с которым она столкнулась в швейцарской школе.

Отношения Марьям с блогером Амираном Сардаровым в последнее время стали одной из самых обсуждаемых тем. Тилляева развелась с Амираном через год после свадьбы и обвинила его в домашнем насилии. Потом они ненадолго сошлись, но после этого Марьям рассказала об измене экс-мужа.

Этот человек не стоит нашего времени, нашего внимания. Все было как было. Я иду дальше. На этом можно поставить точку в этот раз. Это был опыт, я поняла, что значит быть девушкой, женой, как начать себя уважать, как начать себя любить,

— ответила Марьям на вопрос Ляйсан об Амиране Сардарове.

Свое воссоединение с бывшим мужем Тилляева объяснила тем, что всегда хочется дать “второй шанс”.

Марьям Тилляева и Амиран Сардаров

Тилляева также отметила, что “к сожалению или к счастью” это был ее первый опыт серьезных отношений, а Амиран был ее “первой любовью”. При этом стресс, по ее словам, остался позади — сейчас ей “охота жить жизнь” и двигаться вперед. В интервью Марьям не называла своего экс-возлюбленного по имени, на что обратила внимание Ляйсан Утяшева — Тилляева объяснила это тем, что не хочет давать ему “еще больше хайпа”.

Гостья Утяшевой также рассказала о своем опыте обучения в школе в Швейцарии, куда она переехала в 10 лет. В учебном заведении Марьям столкнулась с буллингом.

Было сложно, потому что там все дети были французами, а я не говорила ни слова, было сложно адаптироваться, но мне пришлось. Я столкнулась с буллингом. Я была очень высокая. Я почувствовала себя чужим человеком в новой стране. Они показали мне, что я чужая,

— рассказала Марьям, отметив, что и такой опыт дает некий рост, а через 10 лет о буллинге и не вспоминаешь “если не спросят”.

Ляйсан Утяшева и Марьям Тилляева

Тилляева также вспомнила один из эпизодов школьной жизни, когда на ее день рождения мама приготовила шоколадный торт, который Марьям принесла в класс. Но самые популярные девочки класса сказали всем его не есть. В итоге Марьям сидела и ела торт одна, а два мальчика, которые все-таки попросили кусочек, размазали его потом по ее куртке. В интервью Тилляева также упомянула, что в Швейцарии из-за стресса у нее была “форма анорексии”, так как она мало ела.

Справиться с буллингом Марьям помогла “сила соцсетей” — ее знакомый, который был популярен в школе, опубликовал фотографию с Марьям и назвал ее своей лучшей подругой. После этого отношение к ней изменилось, и все также захотели с ней дружить.

В интервью Тилляева также отметила, что ей не близок хайп и она не хочет этим заниматься, хотя многие считают, что она “хайпится”. Но, по мнению Марьям, она просто рассказывает “некоторые вещи”.