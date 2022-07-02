Marvel создаст комикс с Человеком-пауком, который будет геем

Американская студия Marvel анонсировала свой очередной проект. Компания выпустит комикс, где Человек-паук сменит сексуальную ориентацию.
Персонаж получит имя Web-Weaver. Новый герой работает дизайнером одежды. Создатели комикса оденут его в костюм с развевающимися рукавами и кружевным воротником. Также известно, что у новой версии Человека-паука, который станет геем, будут длинные ресницы пишет Breitbart.
Поклонник Marvel смогут увидеть супергероя в сентябрьском выпуске комикса Edge of Spider-Verse. Также известно, что ранее студия представила героя-трансгендера, сообщает «Царьград».