Новости0

Marvel создаст комикс с Человеком-пауком, который будет геем

Marvel создаст комикс с Человеком-пауком, который будет геем
Кадр из фильма «Человек-паук: Через вселенные»

Американская студия Marvel анонсировала свой очередной проект. Компания выпустит комикс, где Человек-паук сменит сексуальную ориентацию.

Персонаж получит имя Web-Weaver. Новый герой работает дизайнером одежды. Создатели комикса оденут его в костюм с развевающимися рукавами и кружевным воротником. Также известно, что у новой версии Человека-паука, который станет геем, будут длинные ресницы пишет Breitbart.

Поклонник Marvel смогут увидеть супергероя в сентябрьском выпуске комикса Edge of Spider-Verse. Также известно, что ранее студия представила героя-трансгендера, сообщает «Царьград».

комикс марвел человек-паук
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.