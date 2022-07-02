Marvel создаст комикс с Человеком-пауком, который будет геем

Персонаж получит имя Web-Weaver. Новый герой работает дизайнером одежды. Создатели комикса оденут его в костюм с развевающимися рукавами и кружевным воротником. Также известно, что у новой версии Человека-паука, который станет геем, будут длинные ресницы пишет Breitbart.