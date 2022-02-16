Марунич назвал угрозу для Украины опаснее российского “вторжения”

Цена на голубое топливо бьет по экономике Украины сильнее, чем истерия в западных СМИ о российском “вторжении”, заявил эксперт по энергетике Дмитрий Марунич.

Украинские потери в финансовом секторе оказались не критичными от нагнетания ситуации в западных СМИ касательно российского “вторжения” на Украину, отметил эксперт. Он рассказал, что панике поддались иностранные владельцы украинских ценных бумаг, которые покинули рынок, выбросив большие объемы гривны, просевшей к доллару примерно на 10%. Этот факт оказал незначительное влияние на экономику страны, в отличие от цен на энергоносители, подчеркнул Марунич.

Речь в первую очередь идет о природном газе, который стране приходится покупать на спотовом рынке Европы по взрывной цене. Марунич отметил, что на Украине закрылось множество производств и стоят целые промышленные отрасли, где газ используется как ресурс для производства, а его стоимость сильно завышает себестоимость продукции. Эксперт привел в пример химическую промышленность и перечислил ряд других отраслей, по которым цена на голубое топливо сильно бьет.

«Это и пресловутая пищевая промышленность, и производство стройматериалов, и прочее, и прочее. Я считаю это куда более существенной угрозой для украинской экономики, чем искусственное обострение, вызванное контрпродуктивной риторикой Запада», – рассказал Марунич на YouTube-канале “Украина.ру”.

загрузка...