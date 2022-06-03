Марцинкевич: судорожные попытки Европы отказаться от российского газа сыграли в пользу Москвы

Наспех введенные ограничения на покупку российского газа сыграли против некоторых стран Европы, лишь пополнив бюджет РФ за счет роста цен, заявил эксперт по энергетике Борис Марцинкевич, передает ФБА «Экономика сегодня».
Некоторые европейские страны отказались выполнять требования Москвы об оплате поставок российского газа рублям и лишились возможности импортировать голубое топливо. Естественно, объемы экспорта «Газпрома» понизились. По официальным данным — на 26,5%. Однако, как ни парадоксально, доходы компании, з значит и российского бюджета, увеличились.
«С учетом того, как нам помогают европейские партнеры, тяжелых потерь у “Газпрома” не предвидится. Напротив, те же европейские аналитики понимают, что попытки ограничить поставки российского газа, судорожные решения Болгарии, той же польской PGNiG, литовских товарищей, законодательно запретивших себе покупать газ в России, приводят только к одному — к росту цен», — пояснил Марцинкевич.
Любой рынок реагирует скачком цен в случае каких-либо ограничений. Газ не стал исключением. Снижение предложения на европейском рынке неизменно приведет к росту стоимости. Причем, подчеркнул эксперт по энергетике, в краткосрочной перспективе это затронет биржу, а в будущем — вообще все контракты, в том числе долгосрочные.
Напомним, с 31 мая нидерландский газовый концерн GasTerra больше не получает голубое топливо из России. По информации, полученной от «Газпрома», нидерландская компания не оплатила апрельские счета.