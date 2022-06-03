Марцинкевич: судорожные попытки Европы отказаться от российского газа сыграли в пользу Москвы

«С учетом того, как нам помогают европейские партнеры, тяжелых потерь у “Газпрома” не предвидится. Напротив, те же европейские аналитики понимают, что попытки ограничить поставки российского газа, судорожные решения Болгарии, той же польской PGNiG, литовских товарищей, законодательно запретивших себе покупать газ в России, приводят только к одному — к росту цен», — пояснил Марцинкевич.