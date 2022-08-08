Новости0

Марцинкевич объяснил, как работает «колониальная схема» Европы по отказу от газа из России

Марцинкевич объяснил, как работает «колониальная схема» Европы по отказу от газа из России
Федеральное агентство новостей

Европейский союз решает свои энергетические проблемы, возникшие из-за планов по отказу от российского газа, за счет «колоний» — стран третьего мира, заявил главный редактор аналитического журнала «Геоэнергетика Инфо» Борис Марцинкевич в беседе с «Народными Новостями».

Желание освободиться от газовой зависимости от России привело к тому, что Европа активно переходит на сжиженный природный газ (СПГ), отметил обозреватель газеты Handelsblatt Матиас Пир. По его мнению, эта схема бъет по наиболее бедным странам, поскольку ЕС фактически отбирает у них энергоресурсы, предлагая поставщикам более выгодные условия.

«Значительная часть танкерного флота, который до недавнего времени доставлял СПГ в основном в Азию, теперь направляется в Европу, чтобы компенсировать дефицит газа в регионе. ЕС не должен решать свои энергетические проблемы за счет стран глобального Юга», — констатировал Пир.

globallookpress.com / Christian Charisius/dpa
globallookpress.com / Christian Charisius/dpa

Мировые энергетические компании находятся в постоянном поиске наиболее выгодных условий по сбыту СПГ, напомнил Борис Марцинкевич. По его словам, начиная с марта 2022 года, уровень цен на газ вырос настолько, что игроки рынка начали отказываться от долгосрочных контрактов с азиатскими странами, чтобы продать энергоресурсы богатой Европе, но уже с гораздо большими дивидендами.

«Уровень цен, сложившийся на европейском газовом рынке, вполне позволяет такие фокусы, как отказ от поставок даже по долгосрочным контрактам. Впервые это произошло в марте-апреле — три груза не пошли в Пакистан. Несмотря на подписанные контракты, поставщики направили их на европейский рынок, выплатив Исламабаду все необходимые компенсации. Уровень цен вырос настолько, что они могли позволить себе выплатить штраф и увеличить прибыль. Компании-поставщики не занимаются спасением Евросоюза, а зарабатывают деньги, пользуясь совершенно уникальной ситуацией», — пояснил наш собеседник.

Европа, как и прежде, решает свои проблемы с помощью «колониальной схемы». Как отметил Матиас Пир, от этого уже пострадали Пакистан и Бангладеш, где наблюдаются проблемы с энергоснабжением. Вероятно, полагает Борис Марцинкевич, эти страны ждут веерные отключения электричества, переход на электростанции, работающие на более традиционном и менее эффективном топливе.

Федеральное агентство новостей
Федеральное агентство новостей

Европейский союз не мог не понимать, чем обернется его попытка отказаться от российского газа, убежден собеседник НН. По его словам, трубопроводные поставки РФ заменить просто нечем, а это значит, объем предложения на рынке падает. На фоне дефицита цены растут — это простейшая логика, основанная на конкретных цифрах, которую невозможно отрицать.

«Попытки сопротивляться науке арифметика ни к чему не приводят. В мире есть рынок газа. Количество поставщиков, объем поставок известны. Если вы, господа хорошие, отказываетесь от поставок российского газа, то возникает проблема. Россия поставляет газ по трубам, если они не используются, с мирового рынка уходит объем, не купленный у РФ. Компенсировать его за счет СПГ невозможно в тех объемах, которые необходимы Европе. Энергетика — наиболее консервативная часть экономики. Быстрых процессов здесь не произойдет», — резюмировал Марцинкевич.

Осознание Европой сложности собственного положения подчеркивает недавнее заявление главы МИД Великобритании Лиз Трасс, участвующей в гонке за кресло премьера страны. Она предрекла подданным королевства тяжелую зиму, подчеркнув, что несмотря на все трудности, Лондон не собирается ослаблять санкции против Москвы.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.