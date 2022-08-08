Марцинкевич объяснил, как работает «колониальная схема» Европы по отказу от газа из России

Европейский союз решает свои энергетические проблемы, возникшие из-за планов по отказу от российского газа, за счет «колоний» — стран третьего мира, заявил главный редактор аналитического журнала «Геоэнергетика Инфо» Борис Марцинкевич в беседе с «Народными Новостями».
Желание освободиться от газовой зависимости от России привело к тому, что Европа активно переходит на сжиженный природный газ (СПГ), отметил обозреватель газеты Handelsblatt Матиас Пир. По его мнению, эта схема бъет по наиболее бедным странам, поскольку ЕС фактически отбирает у них энергоресурсы, предлагая поставщикам более выгодные условия.
«Значительная часть танкерного флота, который до недавнего времени доставлял СПГ в основном в Азию, теперь направляется в Европу, чтобы компенсировать дефицит газа в регионе. ЕС не должен решать свои энергетические проблемы за счет стран глобального Юга», — констатировал Пир.
Мировые энергетические компании находятся в постоянном поиске наиболее выгодных условий по сбыту СПГ, напомнил Борис Марцинкевич. По его словам, начиная с марта 2022 года, уровень цен на газ вырос настолько, что игроки рынка начали отказываться от долгосрочных контрактов с азиатскими странами, чтобы продать энергоресурсы богатой Европе, но уже с гораздо большими дивидендами.
«Уровень цен, сложившийся на европейском газовом рынке, вполне позволяет такие фокусы, как отказ от поставок даже по долгосрочным контрактам. Впервые это произошло в марте-апреле — три груза не пошли в Пакистан. Несмотря на подписанные контракты, поставщики направили их на европейский рынок, выплатив Исламабаду все необходимые компенсации. Уровень цен вырос настолько, что они могли позволить себе выплатить штраф и увеличить прибыль. Компании-поставщики не занимаются спасением Евросоюза, а зарабатывают деньги, пользуясь совершенно уникальной ситуацией», — пояснил наш собеседник.
Европа, как и прежде, решает свои проблемы с помощью «колониальной схемы». Как отметил Матиас Пир, от этого уже пострадали Пакистан и Бангладеш, где наблюдаются проблемы с энергоснабжением. Вероятно, полагает Борис Марцинкевич, эти страны ждут веерные отключения электричества, переход на электростанции, работающие на более традиционном и менее эффективном топливе.
Европейский союз не мог не понимать, чем обернется его попытка отказаться от российского газа, убежден собеседник НН. По его словам, трубопроводные поставки РФ заменить просто нечем, а это значит, объем предложения на рынке падает. На фоне дефицита цены растут — это простейшая логика, основанная на конкретных цифрах, которую невозможно отрицать.
«Попытки сопротивляться науке арифметика ни к чему не приводят. В мире есть рынок газа. Количество поставщиков, объем поставок известны. Если вы, господа хорошие, отказываетесь от поставок российского газа, то возникает проблема. Россия поставляет газ по трубам, если они не используются, с мирового рынка уходит объем, не купленный у РФ. Компенсировать его за счет СПГ невозможно в тех объемах, которые необходимы Европе. Энергетика — наиболее консервативная часть экономики. Быстрых процессов здесь не произойдет», — резюмировал Марцинкевич.
Осознание Европой сложности собственного положения подчеркивает недавнее заявление главы МИД Великобритании Лиз Трасс, участвующей в гонке за кресло премьера страны. Она предрекла подданным королевства тяжелую зиму, подчеркнув, что несмотря на все трудности, Лондон не собирается ослаблять санкции против Москвы.