Марцинкевич объяснил, как работает «колониальная схема» Европы по отказу от газа из России

«Попытки сопротивляться науке арифметика ни к чему не приводят. В мире есть рынок газа. Количество поставщиков, объем поставок известны. Если вы, господа хорошие, отказываетесь от поставок российского газа, то возникает проблема. Россия поставляет газ по трубам, если они не используются, с мирового рынка уходит объем, не купленный у РФ. Компенсировать его за счет СПГ невозможно в тех объемах, которые необходимы Европе. Энергетика — наиболее консервативная часть экономики. Быстрых процессов здесь не произойдет», — резюмировал Марцинкевич.