Новости02

Марочко: ВСУ размещают вооружение и технику на сельхозпредприятиях в Артемовске

Марочко: ВСУ размещают вооружение и технику на сельхозпредприятиях в Артемовске
Федеральное агентство новостей

Украинские войска размещают вооружение и боевую технику на территории сельхозпредприятий в районе Артемовска, заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

В интервью РИА Новости он отметил, что об этом свидетельствуют полученные разведданные. По его словам, подразделения ВСУ используют ангары сельхозпредприятий, а также инфраструктуру близлежащих к Артемовску мелких населенных пунктов.

«Пытаются маскировать свою технику и вооружения на крупных предприятиях населенного пункта Артемовска», — рассказал он.

Ранее Марочко говорил, что подразделения украинской армии на Соледарском направлении испытывают нехватку частей для техники западного производства.

артемовск ВСУ марочко техника
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.