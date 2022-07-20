Марочко: ВСУ размещают вооружение и технику на сельхозпредприятиях в Артемовске

Украинские войска размещают вооружение и боевую технику на территории сельхозпредприятий в районе Артемовска, заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
В интервью РИА Новости он отметил, что об этом свидетельствуют полученные разведданные. По его словам, подразделения ВСУ используют ангары сельхозпредприятий, а также инфраструктуру близлежащих к Артемовску мелких населенных пунктов.
«Пытаются маскировать свою технику и вооружения на крупных предприятиях населенного пункта Артемовска», — рассказал он.
Ранее Марочко говорил, что подразделения украинской армии на Соледарском направлении испытывают нехватку частей для техники западного производства.