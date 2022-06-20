Марочко: ВС РФ вместе с Народной милицией ЛНР взяли ВСУ в окружение у поселка Горское

Союзные силы российских войск и НМ Луганской Народной Республики взяли в оперативное окружение группировку ВСУ близ населенных пунктов Горское и Золотое.
О частях ВСУ, взятых в окружение на этом направлении, в понедельник, 20 июня, рассказал подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«В районе Камышевахи, мы уже прошли через этот населенный пункт, и на Попаснянском направлении развиваем успех, в направлении населенного пункта Лисичанск», — сообщил подполковник в эфире канала «России-24».
Раннее командир казачьего полка НМ ЛНР, участвующего в боевых действиях у поселка Камышеваха, рассказал о ликвидации большей части отряда польских наемников. Те применяли против войск ЛНР бесшумные 60-миллиметровые минометы, а также дроны с подвесными бомбами, сообщает Ura.ru.