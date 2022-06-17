Марочко: украинские националисты с «Азота» начинают сдаваться в плен

Военные ВСУ, находившиеся на территории завода «Азот» в Северодонецке, начали выходить и сдаваться в плен российским войскам. Об этом сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко, передает ТАСС.
«В ходе проведения специальной военной операции на территории предприятия “Азот” в городе Северодонецке, действительно, некоторые украинские военные приняли правильное решение и начали сдаваться в плен», — заявил Марочко.
Отметим, ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что на территории завода могут находиться до тысячи украинских военных. Кроме того, есть предположения насчет того, что в «Азоте» находятся граждане других стран. Так, как сообщил заместитель главы МВД ЛНР Виталий Киселев, там могут скрываться порядка 40 американских наемников.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Однако фейки от Украины и Европы являются частью информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя, несмотря на информационный шум.