Марочко: украинские националисты с «Азота» начинают сдаваться в плен

Отметим, ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что на территории завода могут находиться до тысячи украинских военных. Кроме того, есть предположения насчет того, что в «Азоте» находятся граждане других стран. Так, как сообщил заместитель главы МВД ЛНР Виталий Киселев, там могут скрываться порядка 40 американских наемников.