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Марочко: сдавшиеся в Северодонецке украинские военные этапированы в ЛНР

Марочко: сдавшиеся в Северодонецке украинские военные этапированы в ЛНР
globallookpress.com/Vincenzo Circosta/Keystone Press Agency

Добровольно сдавшиеся в плен украинские военные с химзавода «Азот» в Северодонецке уже находятся на территории ЛНР, где с ними ведут оперативную работу. 

О дальнейшей судьбе сдавшихся в плен украинских солдат с «Азота» рассказал в понедельник, 20 июня, официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«С ними ведется оперативная работа», — отметил представитель ведомства.

Ранее СМИ сообщили, что сдавшиеся в плен ВС РФ украинские солдаты из полка «Айдар» (в отношении некоторых представителей формирования в РФ открыто уголовное дело) охотно дают показания против сослуживцев и рассказали, что на «Азоте» помимо ВСУ находятся наемники.

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RusNewsToday24
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