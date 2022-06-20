Марочко: сдавшиеся в Северодонецке украинские военные этапированы в ЛНР

Добровольно сдавшиеся в плен украинские военные с химзавода «Азот» в Северодонецке уже находятся на территории ЛНР, где с ними ведут оперативную работу.
О дальнейшей судьбе сдавшихся в плен украинских солдат с «Азота» рассказал в понедельник, 20 июня, официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«С ними ведется оперативная работа», — отметил представитель ведомства.
Ранее СМИ сообщили, что сдавшиеся в плен ВС РФ украинские солдаты из полка «Айдар» (в отношении некоторых представителей формирования в РФ открыто уголовное дело) охотно дают показания против сослуживцев и рассказали, что на «Азоте» помимо ВСУ находятся наемники.