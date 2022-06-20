Марочко: сдавшиеся в Северодонецке украинские военные этапированы в ЛНР

Ранее СМИ сообщили, что сдавшиеся в плен ВС РФ украинские солдаты из полка «Айдар» (в отношении некоторых представителей формирования в РФ открыто уголовное дело) охотно дают показания против сослуживцев и рассказали, что на «Азоте» помимо ВСУ находятся наемники.