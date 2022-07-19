Марочко огласил одну из причин высокой смертности в рядах ВСУ

Подразделениям ВСУ в районах Артемовска и Соледара поставляют некачественные артиллерийские снаряды и минометные мины. Это приводит к гибели военнослужащих украинской армии.
«Ввиду нехватки БК украинским подразделениям, несущим службу в районах населенных пунктов Артемовск и Соледар, начали поставлять минометные мины и артиллерийские снаряды, которые уцелели при уничтожении складов. Уже отмечаются факты несчастных случаев при использовании некачественных боеприпасов», — заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.