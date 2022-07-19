Новости0

Марочко огласил одну из причин высокой смертности в рядах ВСУ

 Nina Liashonok/ZUMAPRESS.com/Globallookpress
Nina Liashonok/ZUMAPRESS.com/Globallookpress

Подразделениям ВСУ в районах Артемовска и Соледара поставляют некачественные артиллерийские снаряды и минометные мины. Это приводит к гибели военнослужащих украинской армии.

«Ввиду нехватки БК украинским подразделениям, несущим службу в районах населенных пунктов Артемовск и Соледар, начали поставлять минометные мины и артиллерийские снаряды, которые уцелели при уничтожении складов. Уже отмечаются факты несчастных случаев при использовании некачественных боеприпасов», — заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Напомним, что 9 июля в власти ЛНР сообщили об активно идущем наступлении на Артемовск, а позднее стало известно о закреплении союзных сил на окраинах Соледара.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.