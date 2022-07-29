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Марочко: Киев насаждает русофобские настроения среди ВСУ и мирных жителей в зоне спецоперации

Марочко: Киев насаждает русофобские настроения среди ВСУ и мирных жителей в зоне спецоперации
Федеральное агентство новостей

Руководство Киева поставило задачу — распространять среди ВСУ и мирных жителей в зоне спецоперации русофобские настроения. Об этом заявил представитель НМ ЛНР Андрей Марочко.

В ходе проведения оперативной работы военные разведки Народной милиции Луганской Народной Республики выяснили, что большая группа украинских военных психологов была специально направлена в зону спецоперации для реализации этих целей.

Ранее Марочко рассказал, что тактика подразделений ВСУ по прорыву систем противовоздушной обороны российской армии утратила эффективность. 

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