В ходе проведения оперативной работы военные разведки Народной милиции Луганской Народной Республики выяснили, что большая группа украинских военных психологов была специально направлена в зону спецоперации для реализации этих целей.

Руководство Киева поставило задачу — распространять среди ВСУ и мирных жителей в зоне спецоперации русофобские настроения. Об этом заявил представитель НМ ЛНР Андрей Марочко.