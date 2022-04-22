Марку Цукербергу запретили въезд в Россию пожизненно

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На сайте МИД РФ опубликован стоп-лист из 29 американцев, которым «закрывается въезд в Российскую Федерацию на бессрочной основе». В нем государственные служащие США, бизнесмены, ученые, эксперты и журналисты. Есть и знаковые персоны из IT. Самая видная – это Марк Цукерберг. В стоп-листе он проходит под 13 номером.

Марк Цукерберг (Mark Elliot Zuckerberg) – соучредитель и глава совета директоров компании «Мета» (бывшей «Фейсбук»)

МИД

Компания Meta, напомним, признана в РФ экстремистской.

Также в стоп-лист вошли: Райан Рослански (Ryan Roslansky) – главный исполнительный директор LinkedIn, вице-президент США Камала Харрис (Kamala Devi Harris), председатель Совета директоров и и главный исполнительный директор Bank of America Брайан Мойнихан (Brian Thomas Moynihan).