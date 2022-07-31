Марков: Киев приказал ударить по Еленовке из-за страха перед массовой сдачей в плен солдат ВСУ

Киевский режим опасается массовой сдачи в плен украинских военных, о чем свидетельствуют его последние действия, в том числе и удар ВСУ по СИЗО в Еленовке. Об этом рассказал политолог Сергей Марков.
По словам директора Института политических исследований Сергея Маркова, Киев погубил как минимум 50 пленных украинцев ради преследования собственной цели — предотвращения массовой сдачи в плен солдат ВСУ и участников националистических батальонов, передает «ПолитРоссия».
«Если Киев так боится начала массовой сдачи в плен своих солдат, значит, он оценивает моральный дух ВСУ, как подорванный. И это хорошо», — подчеркнул Марков.
Помимо удара по Еленовке киевский режим также предпринял и другие кровавые провокации, чтобы дискредитировать противника: к примеру, заградотряд ВСУ расстрелял большую группу украинских военных лишь за то, что те в панике отступали, заключил Марков.