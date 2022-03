Маркировка чая: о чём говорят надписи на упаковке

Подписывайтесь на новости RNT24 в

Распознать качественный чай в магазине не так уж просто. Цена, известные фирмы, громкие надписи на упаковке могут ни о чем не говорить. Чтобы действительно отличить хороший продукт от дешевого суррогата, существует маркировка чая.

Это одна или несколько букв на пачке, заметить которые не так уж просто. Однако только маркировка чая на упаковке скажет, выбираете вы вкусный и качественный продукт или же будете допивать его через силу. Рассказываю, что вам нужно найти на упаковке!

Маркировка чая: как выбрать качественный продукт

P (Pekoe)

Такая отметка на упаковке чая говорит о том, что внутри крупные и малоскрученные листья, с открытыми пластинами.

OP (Orange Pekoe)

Буквы OP означают, что перед вами крупнолистовой чай. Он скрученный, однородный, без типсов — листовых почек чайного куста.

FOR (Flovery Orange Pekoe)

Это сочетание букв говорит о высоком качестве чая. Он состоит из недавно распустившихся листьев и типсов.

TGFOR (Tilly Golden Flovery Orange Pekoe)

Этот чай очень высокого качества, в нем преобладают типсы.

FTGFOR (Finest Tilly Golden Flovery Orange Pekoe)

Обычно такой чай стоит очень дорого, потому что считается образцовым. Буквы FTGFOR говорят о высочайшем качестве.

B (Broken)

Буква В говорит о том, что чай измельчен. Эта буква может появляться в сочетаниях с другими, уже упомянутыми: BP, BOP, FBOR, BTGFOR.

PF или PS

Эти буквы означают, что в упаковке будут листья грубого сбора для гранулированных или измельченных чаев.

Теперь первым делом ищите знаки маркировки чая, когда берете в руки пачку. Если вы их не видите, лучше отложите продукт. На упаковке хорошего чая обязательно будут эти буквы. И стоит ли говорить, что лучше выбирать листовой чай, а не пакетики?

