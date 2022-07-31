Маркетплейс Wildberries с 1 августа изменит правила обратной доставки для россиян

Один из крупнейших интернет-магазинов Wildberries анонсировал новое правило для российских покупателей. Нововведение успело вызвать негодование среди пользователей Сети.
Изменение, которое вступит в силу с 1 августа, затронет процесс обратной доставки. Компания увеличит минимальную стоимость товара, возврат которого можно оформить бесплатно. Более дешевые позиции можно будет вернуть лишь за определенную сумму, сообщает PRIMPRESS.
«Сумма выкупа, при которой обратная доставка будет бесплатной, станет выше: если раньше речь шла о 10 тысячах рублей, то отныне это будет 15 тысяч. А процент минимального выкупа повышается до 50. В противном случае за обратную доставку придется заплатить, причем за каждый товар», — говорится в заявлении маркетплейса.
Ранее отправка товаров, от которых отказался клиент, была бесплатной. Затем Wildberries ввел плату за обратную доставку. Теперь интернет-магазин снова изменил условия подобной функции.