Маркетплейс Wildberries с 1 августа изменит правила обратной доставки для россиян

«Сумма выкупа, при которой обратная доставка будет бесплатной, станет выше: если раньше речь шла о 10 тысячах рублей, то отныне это будет 15 тысяч. А процент минимального выкупа повышается до 50. В противном случае за обратную доставку придется заплатить, причем за каждый товар», — говорится в заявлении маркетплейса.