маркетплейс RuMarket получил большое обновление

Разработчики онлайн-магазина приложений RuMarket для операционной системы Android объявили о выпуске значимого обновления.





Как отмечают разработчики, в обновлении RuMarket 3.1.0 они улучшили все основные функции и добавили новые. Теперь пользователи могут выставлять оценки приложениям и писать комментарии. Можно также ставить оценки без комментариев.

Чтобы поставить оценку и поддержать (или поругать) разработчика нужно пройти регистрацию: указать имя пользователя, электронную почту и установить пароль. При необходимости данные аккаунта редактируются.

Кроме того, в RuMarket улучшили страницу разработчика, и теперь можно в одном месте посмотреть все приложения, которые созданы одним разработчиком.

За созданием RuMarket стоит Анатолий Сморгонский, предприниматель и генеральный директор российского подразделения Gett. Магазин заработал в апреле. Отметим, что RuMarket не стоит путать с RuStore, запущенным в бета-режиме VK (бывшая Mail.ru Group) 25 мая и разработанным при поддержке Минцифры России.