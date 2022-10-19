Маркетплейс отечественного ПО появился в России

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ объявило о запуске онлайн-магазина отечественного программного обеспечения (ПО). Об этом сказано в сообщении министерства, опубликованном в Telegram-канале.





«Минцифры запустило маркетплейс российского ПО. На портале Russoft.ru собраны отечественные программные продукты, представленные на рынке и включенные в реестр российского ПО», – сказано в сообщении.

Правообладатели для размещения решений на маркетплейсе должны подать заявки через портал «Госуслуг». По данным министерства, на маркетплейсе уже размещено более тысячи решений, а на страницах продуктов описаны их основные характеристики: функционал, стоимость, совместимость с операционными системами и зарубежные аналоги, которые может заместить ПО.

В министерстве подчеркнули, что в ближайшее время функционал Russoft.ru расширится. Так, планируется появление рейтинга продуктов и возможность оставлять отзывы.

По мнению замглавы Минцифры Максима Паршина, маркетплейс должен стать реальным инструментом продвижения программного обеспечения на российском, а в перспективе и зарубежном рынках.

В тестовом режиме маркетплейс начал работу в сентябре. Первыми пользователями стали представители профильных ассоциаций, компаний-разработчиков и заказчиков IT-решений. Каталог ПО разбит на 5 категорий: эффективность бизнеса, средства разработки, информационная безопасность, системное ПО, а также офис, коммуникации, развлечения.