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Марк Варшавер опроверг госпитализацию Инны Чуриковой

Марк Варшавер опроверг госпитализацию Инны Чуриковой
Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

Руководитель Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер прокомментировал информацию о тяжелом состоянии актрисы Инны Чуриковой.

Ранее в СМИ появилась информация, что актриса попала в больницу с многочисленными переломами. Однако Варшавер этот слух опроверг.

«Это ложная информация, мне звонит уже десятый человек, никакой реанимации нет», — цитирует руководителя «Ленкома» Telegram-канал Zvezdanews.

Сообщалось, что Чурикова находится в реанимации, но Варшавер уверяет, что звезда прекрасно себя чувствует вне стен больницы.

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RusNewsToday24
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