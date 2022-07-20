Марк Варшавер опроверг госпитализацию Инны Чуриковой

Сообщалось, что Чурикова находится в реанимации, но Варшавер уверяет, что звезда прекрасно себя чувствует вне стен больницы.

«Это ложная информация, мне звонит уже десятый человек, никакой реанимации нет», — цитирует руководителя «Ленкома» Telegram-канал Zvezdanews.

Ранее в СМИ появилась информация, что актриса попала в больницу с многочисленными переломами. Однако Варшавер этот слух опроверг.