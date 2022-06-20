Марк Рудинштейн назвал актрису Тихомирову порнозвездой из-за фото в купальнике

Отметим, что из-за необдуманных слов создателя «Кинотавра» на некоторое время артистка лишилась ролей. Примечательно, что к концу своей жизни Рудинштейн добился того, что многие артисты и другие знаменитости прекратили с ним всякое сотрудничество и общение. Продюсер скончался 5 декабря 2021 года, его бывшие товарищи не пришли на церемонию прощания.