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Марк Рудинштейн назвал актрису Тихомирову порнозвездой из-за фото в купальнике

Марк Рудинштейн назвал актрису Тихомирову порнозвездой из-за фото в купальнике
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Отец «Кинотавра» Марк Рудинштейн никогда не выбирал выражения, отзываясь о коллегах. Режиссер без зазрения совести делился интимными секретами звезд, рассказывал о них грязные подробности, одним словом, разрушал их репутацию, заявила артистка Любовь Тихомирова.

Начинающая актриса некоторое время назад попала «под горячую руку» продюсера. Тихомирова вспомнила, как однажды Рудинштейн увидел ее фото в купальнике и назвал «порнозвездой». После слов авторитетного деятеля кинематографа об артистке пошли всевозможные грязные слухи.

«Кастинг-директор мне передал, что режиссер увидел статью Рудинштейна, и мой образ в кино не вяжется такими светскими обсуждениями. И меня не утвердили», — вспомнила она в документальном фильме «Марк Рудинштейн. Король компромата» на ЦТВ.

Актриса быстро поняла, кто был источником оскорбительной информации. После этого Тихомирова никогда не здоровалась с Рудинштейном на общих мероприятиях.

Отметим, что из-за необдуманных слов создателя «Кинотавра» на некоторое время артистка лишилась ролей. Примечательно, что к концу своей жизни Рудинштейн добился того, что многие артисты и другие знаменитости прекратили с ним всякое сотрудничество и общение. Продюсер скончался 5 декабря 2021 года, его бывшие товарищи не пришли на церемонию прощания.

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RusNewsToday24
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