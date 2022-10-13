Марию Погребняк удивили добрые слова Земфиры в адрес сбежавшей из России Пугачевой

Блогер и продюсер Мария Погребняк напомнила рок-музыканту Земфире ее собственные слова о певице Алле Пугачевой до их последней встречи в Израиле.
Девушка обратила внимание на совместное фото Примадонны и Земфиры, появившееся в соцсетях. Погребняк в своем Telegram-канале также отметила добрые слова рок-певицы в адрес сбежавшей из России Пугачевой. Блогер подчеркнула, что исполнительница хита «Аривидерчи» придерживалась другого мнения до встречи с коллегой в Тель-Авиве и заявляла, что для нее Пугачевой не существует.
«Надо же, как изменились взгляды Земфиры после того, как она Пугачеву увидела в Израиле. А ведь раньше в интервью говорила: “Для меня певицы Пугачевой не существует. Я никогда не слышала ее живьем. Я не слушала в детстве ее пластинки. Я не кривлю душой, меня никогда это все не трогало, все эти песни типа “Арлекино” или “Айсберг”», — удивилась продюсер.
Напомним, Земфира, как и Пугачева, улетела из России за границу, где после длительного перерыва выступила перед израильскими фанатами. Ее концерт посетила и Пугачева. Артистки сделали совместное фото и пообщались. Пользователи Сети, не раз обвинявшие звезд в предательстве родины, отреагировали на встречу знаменитостей негативно.