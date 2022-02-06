Мария Захарова заявила о связях Deutsche Welle с Госдепартаментом США

Мария Захарова заявила о связях Deutsche Welle с Госдепартаментом США Новости
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Соединенные Штаты поддерживают немецкую медиакомпанию Deutsche Welle, так как она является оружием антироссийской пропаганды НАТО. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее российские власти приняли решение о закрытии немецкого телеканала. Это было сделано в качестве ответной меры на прекращение вещания RT DE на территории ФРГ. При этом официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс осудил только действия Москвы.

«То, что американское внешнеполитическое ведомство поддерживает немецкий телеканал, который финансируется из госбюджета ФРГ, говорит само за себя — натовская пропагандистская машина в действии», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Однако, по словам российского дипломата, сложившаяся ситуация никак не повлияет на скорый визит канцлера ФРГ в Москву, который должен состояться 15 февраля. По словам Захаровой, журналисты Deutsche Welle могут без всяких ограничений сопровождать председателя правительства Германии, пишет телеканал «360».

 
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