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Мария Захарова указала на «дефицит совести» у Борреля после слов о проблемах с зерном

Мария Захарова указала на «дефицит совести» у Борреля после слов о проблемах с зерном
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Глава евродипломатии Жозеп Боррель обвинил Россию в дефиците зерна на международном рынке. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале ответила на данное заявление.

По словам европейского политика, Москва должна прекратить «агрессию» вместо того, чтобы перекладывать ответственность за любые дефициты зерна в глобальных масштабах.

«Господин Боррель, Вам нужно зерно? Приезжайте, покупайте и забирайте. Что Вам мешает? Единственное, что Вам не дает это сделать, — дефицит совести», — написала Захарова.

Президент России Владимир Путин ранее заверил, что Москва не препятствует вывозу зерна с украинских территорий. Он назвал блефом соответствующие упреки западных лидеров.

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