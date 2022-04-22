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    Мария Захарова спрогнозировала неуправляемый хаос на Украине из-за свободной раздачи оружия

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Мария Захарова спрогнозировала неуправляемый хаос на Украине из-за свободной раздачи оружия

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    MFA Russia/ Globallookpress.com

    Действия Киева сказались и на самой Украине. Однако
    мировое сообщество не обращает на это внимание, заявила официальный
    представитель МИД России Мария Захарова.

    Дипломат напомнила о свободной раздаче стрелкового
    оружия на Украине. Представитель министерства спрогнозировала неуправляемый хаос
    на фоне таких действий Киева. По информации Захаровой, граждане получили 300
    тысяч единиц оружия.

    «Если у
    населения в кризисе появляется огнестрел, это известно, чем заканчивается.
    Неуправляемым хаосом. В данном случае —националистическим
    неуправляемым хаосом», — написала Мария
    Захарова в Telegram-канале.

    С 24 февраля на территории Украины продолжается
    военная спецоперация России. Силы РФ выполняют задачи по демилитаризации и
    денацификации государства, пояснили в Минобороны. Целью военных являются
    объекты ВСУ.

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