Мария Захарова спрогнозировала неуправляемый хаос на Украине из-за свободной раздачи оружия

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Действия Киева сказались и на самой Украине. Однако
мировое сообщество не обращает на это внимание, заявила официальный
представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат напомнила о свободной раздаче стрелкового
оружия на Украине. Представитель министерства спрогнозировала неуправляемый хаос
на фоне таких действий Киева. По информации Захаровой, граждане получили 300
тысяч единиц оружия.
«Если у
населения в кризисе появляется огнестрел, это известно, чем заканчивается.
Неуправляемым хаосом. В данном случае —националистическим
неуправляемым хаосом», — написала Мария
Захарова в Telegram-канале.
С 24 февраля на территории Украины продолжается
военная спецоперация России. Силы РФ выполняют задачи по демилитаризации и
денацификации государства, пояснили в Минобороны. Целью военных являются
объекты ВСУ.