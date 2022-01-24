Мария Захарова разоблачила «самый смешной фейк» Le Figaro о Сергее Лаврове

Французское издание Le Figaro опубликовало новость о министре иностранных дел России Сергее Лаврове с лицом «без намека на улыбку». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подкрепила эту информацию соответствующей подборкой кадров.

Журналисты из Франции указали, что глава МИД России Сергей Лавров суров и редко позволяет себе улыбаться. Публикация получила название «Бескомпромиссный дипломат». Мария Захарова решила разоблачить этот «фейк» в Telegram.

«Такого смешного фейка о нас западные СМИ еще не выдавали. Это невозможно придумать. Но у "Фигаро" получилось», — написала Захарова.

Официальный представитель МИД РФ прикрепила видеоролик. На нем присутствуют фотографии с улыбающимся и смеющимся министром Сергеем Лавровым во время различных мероприятий.

Недавно министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели переговоры в Женеве. Глава российского МИД предупредил американского коллегу о последствиях в случае игнорирования законных вопросов Москвы по гарантиям безопасности.

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