Мария Захарова рассказала, почему в ЕС медлят с решением по транзиту в Калининград

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала затянувшийся процесс выработки решения по транзиту в Калининград со стороны Еврокомиссии.
Захарова выступила в передаче «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» и заявила. Что ЕК действует достаточно быстро в отношении введения новых санкций против РФ, а вот «собственные завалы» разгребает значительно медленнее.
«Невозможно бесконечно ждать у моря погоды и быть успокоенными и довольствоваться какой-то невнятной риторикой Еврокомиссии. Они такие быстрые, когда нужно принимать с их точки зрения решения по наказанию России, введению санкций, продлению санкций, и они такие медленные, когда нужно разгребать собственные завалы… Ну как-то нужно активизироваться», — рассказала Захарова.
Ранее представитель ЕК Йоханнес Барк сообщил, что Еврокомиссия еще не подготовила для Литвы рекомендательный документ касательно вопроса транзита товаров из РФ в Калининград, однако находится в контакте с властью балтийской страны.
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.