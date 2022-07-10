Мария Захарова рассказала, почему в ЕС медлят с решением по транзиту в Калининград

«Невозможно бесконечно ждать у моря погоды и быть успокоенными и довольствоваться какой-то невнятной риторикой Еврокомиссии. Они такие быстрые, когда нужно принимать с их точки зрения решения по наказанию России, введению санкций, продлению санкций, и они такие медленные, когда нужно разгребать собственные завалы… Ну как-то нужно активизироваться», — рассказала Захарова.