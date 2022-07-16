Мария Захарова рассказала, как западные журналисты подставили Байдена на ближневосточных переговорах

«Американские журналисты живут в мире, который за них придумали в недрах госаппарата США. Они искренне полагают, что Саудовская Аравия – мировой изгой. Им же так сказали, и они же это повторяли. Сейчас им шепнули в Госдепе, что Россия в изоляции. Повелители мух, которые полагают, что кроме их острова, нет никаких других обетованных земель. Что сотворённое ими беззаконие и есть истина», — написала Захарова в Telegram-канале.