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Мария Захарова рассказала, как западные журналисты подставили Байдена на ближневосточных переговорах

Мария Захарова рассказала, как западные журналисты подставили Байдена на ближневосточных переговорах
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на примере недавних переговоров Джо Байдена с принцем Саудовской Аравии показала, насколько некомпетентными могут быть западные журналисты в вопросе понимания международной повестки.

Президент США Джо Байден провел переговоры с саудовским принцем Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом. Мария Захарова обратила внимание на выкрики американских журналистов, которые присутствовали в зале переговоров. Представители западной прессы громко поинтересовались у вошедшего в помещение Байдена, является ли Саудовская Аравия «страной-изгоем».

«Американские журналисты живут в мире, который за них придумали в недрах госаппарата США. Они искренне полагают, что Саудовская Аравия – мировой изгой. Им же так сказали, и они же это повторяли. Сейчас им шепнули в Госдепе, что Россия в изоляции. Повелители мух, которые полагают, что кроме их острова, нет никаких других обетованных земель. Что сотворённое ими беззаконие и есть истина», — написала Захарова в Telegram-канале.

Байден в ходе своего ближневосточного турне 13-16 июля посетил Саудовскую Аравию. Как сообщили в Белом Доме, Эр-Рияд по итогам переговоров взял на себя обязательство поддерживать баланс мирового рынка нефти.

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