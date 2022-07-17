Мария Захарова провела экскурс в историю демократии англосаксов

Как рассказала Захарова, после принятого закона о запрете межрасовых браков в Южной Африке британские власти отказались выпускать пару из страны. Однако уже после краха Британской империи они приехали на родину, где муж и жена стали борцами за независимость, написала официальный представитель МИД РФ. В конце своего объемного поста Захарова удивилась, как англосаксы, в прошлом мучившие колонии по всему миру, теперь учат демократии других.