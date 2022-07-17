Мария Захарова провела экскурс в историю демократии англосаксов

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новость о том, как США учат африканцев в Ботсване выстраивать в стране демократию и вспомнила давнюю историю про «удивительную англосакскую политику». Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Дипломат рассказала, что 60 лет назад на Юге Африки находилась одна из британских колоний Бечуаналенд. После Второй мировой войны ее принц Серетсе Кхама приехал в Британию на обучение и влюбился дочь королевского офицера Рут Уильямс, после чего сделал ей предложение. Под давлением властей им не дали повенчаться.
По словам Захаровой, британские поборники демократии назвали союз ужасным, а премьер-министр Южной Африки «тошнотворным».
«Представляете: угнетать раса расу могла, а любить – нет. Не демократия, а прелесть какая-то!» — написала она.
Как рассказала Захарова, после принятого закона о запрете межрасовых браков в Южной Африке британские власти отказались выпускать пару из страны. Однако уже после краха Британской империи они приехали на родину, где муж и жена стали борцами за независимость, написала официальный представитель МИД РФ. В конце своего объемного поста Захарова удивилась, как англосаксы, в прошлом мучившие колонии по всему миру, теперь учат демократии других.
Ранее дипломат прокомментировала фото трансгендерного адмирала США Рейчел Левин и зампомощника министра ядерной энергетики Сэма Бринтона в посольстве Франции на приеме в честь Дня взятия Бастилии. Она подписала снимок так: «Это те ценности, которые вы готовы привить своим детям? Или все-таки за свои посражаемся?»