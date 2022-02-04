Мария Захарова пожелала успеха российским спортсменам на Олимпийских играх в Пекине

Мария Захарова пожелала успеха российским спортсменам на Олимпийских играх в Пекине Новости
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Российские спортсмены начали борьбу за медали на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Слова напутствия им сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Российским олимпийцам она пожелала успеха и удачи. По словам Захаровой, спортсмены могут показать все, на что способны, и даже больше, потому что не стоит забывать о таком понятии как «второе дыхание». Все пожелания при этом, отметила представитель МИД, она передает от лица своих коллег-дипломатов и всех россиян, которые поддерживают своих спортсменов.

«Но действительно хочется пожелать всего самого лучшего, успеха, удачи, сил, терпения, здоровья — и это подчеркиваем трижды. Всех-всех-всех возможных благ, которые только от сердца, от души я могла бы передать. Все нашим ребятам. Поддерживаем, верим, любим», — сказала «МатчТВ» Захарова.

Представитель МИД также отметила, как важно радоваться за победы своих товарищей. Это в очередной раз покажет, что именно спорт для многих является способом объединения и демонстрации лучших человеческих качеств.

 
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