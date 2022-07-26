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Мария Захарова отметила комичность обморока ведущей дебатов после слов Лиз Трасс о России

Мария Захарова отметила комичность обморока ведущей дебатов после слов Лиз Трасс о России
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Теледебаты, в которых участвовала кандидат на пост премьера Великобритании Лиз Трасс, прервали из-за обморока ведущей. На конфуз обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, она обсудила с коллегами тот бред, который «несут о России» на теледебатах кандидаты на пост британского премьера. И когда Лиз Трасс начала свое выступление, ведущая упала в обморок.

«И вот на тебе — ведущая этого жуткого действа упала в обморок после очередной умопомрачительной глупости Лиз Трасс. Лучшей кульминации не мог придумать ни один режиссер», — написала Захарова в Telegram.

После падения ведущей в обморок теледебаты пришлось прекратить. Руководство британского канала принесло извинения зрителям.

Недавно сообщалось, что Трасс планирует выиграть в гонке за кресло премьер-министра благодаря своей жесткой антироссийской риторике. При этом она выступила против прямого участия Великобритании в конфликте на Украине, передает телеканал «360». 

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RusNewsToday24
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