Мария Захарова отметила комичность обморока ведущей дебатов после слов Лиз Трасс о России

Теледебаты, в которых участвовала кандидат на пост премьера Великобритании Лиз Трасс, прервали из-за обморока ведущей. На конфуз обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам дипломата, она обсудила с коллегами тот бред, который «несут о России» на теледебатах кандидаты на пост британского премьера. И когда Лиз Трасс начала свое выступление, ведущая упала в обморок.
«И вот на тебе — ведущая этого жуткого действа упала в обморок после очередной умопомрачительной глупости Лиз Трасс. Лучшей кульминации не мог придумать ни один режиссер», — написала Захарова в Telegram.
После падения ведущей в обморок теледебаты пришлось прекратить. Руководство британского канала принесло извинения зрителям.
Недавно сообщалось, что Трасс планирует выиграть в гонке за кресло премьер-министра благодаря своей жесткой антироссийской риторике. При этом она выступила против прямого участия Великобритании в конфликте на Украине, передает телеканал «360».