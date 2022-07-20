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Мария Захарова объявила о появлении либерального фашизма в отношении детей в США

Мария Захарова объявила о появлении либерального фашизма в отношении детей в США
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Предложение американского адмирала-трансгендера Рейчел Левин блокировать половое созревание детей является либеральным фашизмом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Левин дала скандальное интервью MSNBC, в котором заявила об уязвимости детей-трансгендеров. Она отметила, что половое созревание якобы травмирует их психику.

«Это уже даже не евгеника. Это настоящий либеральный фашизм. Кто-то будет “утверждать” ребенку пол, блокировать естественное половое созревание, а потом делать калечащую операцию», — написала Захарова в соцсетях.

Сенатор Алексей Пушков ранее также прокомментировал идею Левин, назвав ее маньяком. Он заверил, что в «любой нормальной стране» этот трансгендер уже бы был в психбольнице.

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