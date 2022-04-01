Мария Захарова обратилась к истории в ответ на отказ Chanel продавать товары россиянам

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала сообщения об ограничениях французского модного дома Chanel в реализации продукции для россиян. В пятницу с подобной проблемой столкнулась российский блогер Лиза Литвин, посетив бутик бренда в Дубае.
Отвечая на выдвинутое к гражданам РФ требование Chanel, Захарова напомнила компании о ее истории. В частности, представитель российского МИД привела в пример исторический факт о причастности основательницы бренда Коко Шанель к немецкой разведке в годы Второй мировой войны.
«Широко известно о ее связи с сотрудниками оккупационного правительства Франции. Ее милым другом, в частности, был барон Ганс Гюнтер фон Динклаге – атташе немецкого представительства и ответственный за нацистскую пропаганду в Париже», — написала Захарова в Telegram-канале.
Дипломат добавила, что модный дом Chanel, если он того желает, может вернуться на круги своя и поддерживать нацистский режим. Однако Россия сделает все возможное, чтобы разорвать порочный кольцевой круг хода истории, резюмировала представитель ведомства.
Ранее находящаяся в АЭО Лиза Литвин сообщила, что в бутике бренда местного торгового центра ей предложили подписать соглашение. В документе говорилось, что, покупая аксессуар, она не имеет права носить его на территории России.