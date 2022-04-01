Мария Захарова обратилась к истории в ответ на отказ Chanel продавать товары россиянам

Отвечая на выдвинутое к гражданам РФ требование Chanel, Захарова напомнила компании о ее истории. В частности, представитель российского МИД привела в пример исторический факт о причастности основательницы бренда Коко Шанель к немецкой разведке в годы Второй мировой войны.