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Мария Шукшина резко высказалась о пропаганде ЛГБТ в России

Мария Шукшина резко высказалась о пропаганде ЛГБТ в России
globallookpress/Vladimir Myshkin/Russian Look

Актриса Мария Шукшина раскритиковала пропаганду нетрадиционных отношений на территории России. Артистка поддерживает запрет пропаганды подобных движений.

Звезда фильма «Похороните меня за плинтусом» считает, что российский шоу-бизнес нужно оградить от представителей сексуальных меньшинств. Актриса сделала акцент на воспитании детей. 

«Мы уже потеряли должный уровень воспитания и образования детей в школах, если сравнивать с советскими временами. Дальше будет только хуже», — высказалась она для телеканала «Царьград».  

Шукшина регулярно высказывается на темы, которые активно обсуждаются в Сети. Чаще всего ее размышления касаются представителей шоу-бизнеса.

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RusNewsToday24
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