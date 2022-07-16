Мария Шукшина резко высказалась о пропаганде ЛГБТ в России

Актриса Мария Шукшина раскритиковала пропаганду нетрадиционных отношений на территории России. Артистка поддерживает запрет пропаганды подобных движений.
Звезда фильма «Похороните меня за плинтусом» считает, что российский шоу-бизнес нужно оградить от представителей сексуальных меньшинств. Актриса сделала акцент на воспитании детей.
«Мы уже потеряли должный уровень воспитания и образования детей в школах, если сравнивать с советскими временами. Дальше будет только хуже», — высказалась она для телеканала «Царьград».
Шукшина регулярно высказывается на темы, которые активно обсуждаются в Сети. Чаще всего ее размышления касаются представителей шоу-бизнеса.