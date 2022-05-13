Мария Шукшина обратилась к украинским военным

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Российская актриса Мария Шукшина задала провокационный вопрос украинским военнослужащим. Свое обращение она опубликовала в Telegram-канале.
Шукшина поинтересовалась, ради чего украинские солдаты губят свои жизни. Она подчеркнула, что не ждет прямого ответа. Артистка рассчитывает, что ее вопрос заставит задуматься военных.
«Хочется обратиться к действующим бойцам ВСУ: команда быстренько выбежать, сфотографироваться и убежать, естественно, была дана вашим руководством. И цель ясна — продолжающееся вранье и спонсорам, и вам. Попробуйте ответить себе сами – ради чего вы воюете и калечите свои жизни?» — написала Шукшина.
В настоящее время Россия проводит на Украине специальную операцию. Ее цель заключается в демилитаризации и денацификации страны.
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