Мария Шукшина обратилась к украинским военным

«Хочется обратиться к действующим бойцам ВСУ: команда быстренько выбежать, сфотографироваться и убежать, естественно, была дана вашим руководством. И цель ясна — продолжающееся вранье и спонсорам, и вам. Попробуйте ответить себе сами – ради чего вы воюете и калечите свои жизни?» — написала Шукшина.