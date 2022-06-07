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Мария Шукшина назвала имена звезд Первого канала с нетрадиционной сексуальной ориентацией

Мария Шукшина назвала имена звезд Первого канала с нетрадиционной сексуальной ориентацией
Gennadii Usoev/Russian Look / globallookpress

Заслуженная артистка РФ Мария Шукшина раскритиковала руководство Первого канала за то, что оно пускает в эфир артистов, критикующих действия страны. Заодно 55-летняя актриса назвала имена коллег с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

В своем Telegram-канале Шукшина заявила, что стилист Александр Васильев, появившийся в передаче своего «друга» артиста балета Николая Цискаридзе «Сегодня вечером», является представителем нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Они понимают. Просто прощупывают почву, ну или уже откровенно считают нас за быдло. Об этом говорит и возвращение блудного сына — яркого представителя ЛГБТ Васильева и его “друга” Цискаридзе», — написала актриса.

Россия с 24 февраля ведет специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После начала всех событий Васильев публично раскритиковал действия страны.

звезды первый канал шукшина
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