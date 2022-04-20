Мария Шарапова впервые станет мамой

Мария Шарапова

Российская теннисистка Мария Шарапова впервые станет матерью. О своей беременности она сообщила в соцсетях и поделилась фотографией, на которой можно заметить округлившийся живот. Драгоценное начало! Есть торт на день рождения за двоих всегда было моей специальностью, — написала Мария под фотографией в инстаграме (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией).



Мария Шарапова

О радостном событии Мария сообщила в свой день рождения — 19 апреля ей исполнилось 35 лет.

Стоит отметить, что теннисистка уже много лет живет в США.

Мария Шарапова с 2018 года встречается с Александром Гилксом. В 2020 году пара объявила о помолвке, однако сообщений о свадьбе не было. Александр Гилкс — основатель аукционного дома Paddle8, бывший возлюбленный Пиппы Миддлтон (сестра герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон) и близкий друг принца Гарри.

У самой Марии были романы с теннисистами Хуаном Карлосом Ферреро, Энди Роддиком и Григором Димитровым, солистом группы Maroon 5 Адамом Левином, баскетболистом Сашей Вуячичем.